Перед матчем за Суперкубок РЖД увеличит количество поездов из Москвы в Петербург

Игра "Зенита" и "Спартака" пройдет 9 июля на "Газпром Арене".

В период с 8 по 10 июля московские болельщики команды "Спартак" получат возможность добраться в Петербург и обратно на дополнительных составах поездов, чтобы увидеть матч с "Зенитом" за Суперкубок. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Напомним, что матч между давними соперниками пройдёт 9 июля на "Газпром Арене". Первый московский поезд покинет Ленинградский вокзал 8 июля в 22:20 - он приедет на Ладожский вокзал в 5:49 в день игры.

Домой жители российской столицы отправятся от Московского вокзала ночью с 9 на 10 июля в 01:58.

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Фото: company.rzd.ru