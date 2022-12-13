Ретро-поезд "Лахта" планируют включить в программу "Серебряного ожерелья"

Ретро-поезд "Лахта" могут пустить по маршрутам "Серебряного ожерелья". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
Электропоезд ЭР2К-980, выпущенный полвека назад, был отреставрирован и оформлен в стилистике 70–80-х годов.
Пресс-служба ОЖД
Интерьеры состава напоминают атмосферу советской электрички, но дизайнеры внесли сюда элементы нашего времени – удобные сиденья, деревянные крепления для лыжников.
Поезд оказался популярен у пассажиров. За неделю новогодних каникул он перевез 3,2 тыс. человек.
Ранее на Piter.tv: между Петербургом и Калининградом запущен почтовый вагон.
Фото: Телеграм / Спб-Главный
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