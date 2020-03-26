Меры поддержки, по мнению их мнению, должны помочь компаниям, обслуживающим потребительский сектор.

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век. Об этом говорится в их коллективном обращении к премьер-министру России.

Там сказано, что падение оборотов отрасли и трафика сегмента составило 50–80%. Причина — распространение коронавируса в России.

Падение коснулось сетевого и несетевого ретейла, малого торгового бизнеса, ресторанов, кафе и ТЦ. Ритейлеры предлагают принять комплекс мер по поддержке сегмента с 25 марта по 25 сентября. Они считают, что нужно поставить на паузу весь сегмент потребительского рынка, кроме продуктового.

Меры поддержки, по мнению ритейлеров, должны помочь компаниям, обслуживающим потребительский сектор. Это производство, опт, логистика, розница, услуги, торговая недвижимость и логистика.

Ранее торговые центры России попросили помощи у правительства из-за пандемии.