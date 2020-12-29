Эксперт отметил, что 2020-й год не стал "годом процветания".

Ресторатор оценил отсутствие ажиотажа петербуржцев к открытию кафе с 4 января. Об этом в разговоре с порталом "Невские новости" рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров по Северо-Западу Леонид Гарбар. Он отметил, что открытие ресторанов не вызвало "лавинного" ажиотажа. Гарбар обратил внимание, что в одном из заведений выручка за первый день была чуть более 1 тысячи рублей. Эксперт отметил, что 2020-й год не стал "годом процветания".

Люди не идут, потому что им не на что. Мы в 2020-м не стали больше зарабатывать, и 2020 год – далеко не год процветания. Нам семь банков отказали в кредите. Если не на что идти, люди не пойдут – заявил Гарбар.

Ресторатор рассказал журналистам, что не видит возможностей для оптимизма. Однако он намерен понаблюдать за ситуацией до середины месяца, поскольку "январь и февраль всегда были депрессивными, даже в простые времена".

До 31 января 2021-го года заведения общепита в Петербурге должны работать с 06:00 до 23:00. В ночное время заведения должны быть закрыты. Обязательным условием является наличие QR-кода, а также соблюдение всех стандартов безопасности деятельности.

Фото: Piter.tv