Рестораны накормили медиков из клинического центра имени Раухфуса

К акции "Пицца поддержки" присоединились шесть заведений.

Благотворительную акцию в знак выражения благодарности и поддержки петербургских инфекционистов провели петербургские кафе и рестораны, сообщил на своей странице в Instagram ресторан Atlas bistro, который выступил организатором.

Врачи из клинического центра имени Раухфуса получили не только пиццу, но и другие позиции меню участников акции. Сообщается, что пока развезли 50 обедов, но уже собрали средства на 433 обеда.

Ранее мы сообщали, что волонтер из Петербурга обеспечит горожан бесплатными масками.

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