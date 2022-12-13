Ресторан "Хочу шашлык" загорелся на юге Москвы

Сведения о пострадавших или погибших не поступали.

Ресторан горит в Южном административном округе Москвы. Соответствующее заявление сделали представители телеканала "360" со ссылкой на собственные источники в экстренных службах региона. Стало известно о том, что пламя распространилось по территории заведения с названием "Хочу шашлык". Оно располагается в доме под номером 12 на Болотниковской улице, на Москворецком рынке. В настоящее время сведений о погибших или пострадавших нет. Дополнительные подробности по инциденту уточняются.

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Фото: Piter.tv