Эрмитаж определился с новым подрядчиком для реставрации здания Биржи

За работы возьмется компания "Геоизол".

Государственный Эрмитаж выбрал нового подрядчика для реставрации здания Биржи на стрелке Васильевского острова. Объект хотят превратить в новый музей геральдики и оборудовать там зал церемоний. Как следует из данных на сайте госзакупок, за работы возьмется ООО "Геоизол".

Отмечается, что за 284 миллиона рублей компания должна отреставрировать фасады, кровлю, стилобат и основной объем здания, а также обновить инженерные сети и гидроизоляцию. На работы по плану отводится 240 дней. Известно, что вторым претендентом на работы было ООО "Газпроектстрой".

В ноябре 2018 года контракт на реставрацию Биржи Эрмитаж подписывал с компаний "Меандр", однако организация не выполнила необходимый объем работ, и музей прекратил взаимодействие с подрядчиком. В мае Эрмитаж начал поиск нового подрядчика.

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Фото: Piter.TV