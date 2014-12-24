Бронзовых быков с Московского шоссе планируется намерены отреставрировать до конца года

Ранее Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга одобрил проектное решение о перемещении быков после реставрации к главному входу на территорию бывшего Скотопригонного двора. Однако окончательное решение о перемещении скульптур остается за Министерством культуры РФ.

Реставрацию быков, которые украшали вход на территорию бывшего мясокомбината со стороны Московского шоссе, планируют завершить до конца декабря. Об этом "Петербургскими дневнику" сообщили в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

На основании разрешения, полученного от КГИОП, проводятся работы по реставрации скульптур. Ранее Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга одобрил проектное решение о перемещении быков после реставрации к главному входу на территорию бывшего Скотопригонного двора. Однако окончательное решение о перемещении скульптур остается за Министерством культуры РФ. Стоит отметить, что долгое время было неизвестно, кому принадлежат быки. Благодаря суду удалось установить, что они являются собственностью города. Скульптуры останутся закрепленными за Государственным музеем городской скульптуры, а город будет заботиться о них.

Скульптуры быков по моделям скульптора Демут-Малиновского были установлены перед зданием Ленмясокомбината им. С.М. Кирова (ООО "САМСОН") 23 октября 1935 года по инициативе наркома пищевой промышленности А.И. Микояна.

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Фото: Piter.TV