Реставрация Московских триумфальных ворот начнется 3 февраля

Специалисты должны сдать работы до 14 октября 2024 года.

В Петербурге в феврале начнется реставрация Московских триумфальных ворот. Разрешение выдала Государственная административно-техническая инспекция.

Специалисты должны сдать работы до 14 октября 2024 года. Именно до этой даты будет действовать ордер.

Ворота построили в середине XIX века. Архитектором проекта стал Василий Стасов. Памятник напоминает о победе русских войск в войнах с Персией и Турцией, а также успешному усмирению бунта в Царстве Польском.

Добавим, что ворота сделаны из металла. На момент создания они считались самыми крупными в мире.

Ранее на Piter.tv: в Ботаническом саду Петра Великого пройдет патриотическая выставка на этих выходных.

Фото: citywalls