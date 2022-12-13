Реставрация Московских триумфальных ворот начнется 3 февраля

В Петербурге в феврале начнется реставрация Московских триумфальных ворот. Разрешение выдала Государственная административно-техническая инспекция.
Специалисты должны сдать работы до 14 октября 2024 года. Именно до этой даты будет действовать ордер.
Ворота построили в середине XIX века. Архитектором проекта стал Василий Стасов. Памятник напоминает о победе русских войск в войнах с Персией и Турцией, а также успешному усмирению бунта в Царстве Польском.
Добавим, что ворота сделаны из металла. На момент создания они считались самыми крупными в мире.
Ранее на Piter.tv: в Ботаническом саду Петра Великого пройдет патриотическая выставка на этих выходных.
Фото: citywalls
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