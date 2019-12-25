Рэпера госпитализировали после ДТП на Васильевском острове

Пострадавшего доставили в больницу с переломом челюсти.

Днем в среду, 14 апреля, на Уральской улице у дома №25 столкнулись несколько машин, сообщил источник в правоохранительных органах.

В ДТП участвовали машина каршеринга "Ниссан Кашкай", "Санг Йонг" и "Лада Ларгус". Пострадавшего рэпера Янг Трэппа, который был за рулем каршеринга, доставили в Мариинскую больницу со сломанной челюстью и подозрением на сотрясение мозга. Отмечается, что удар был довольно сильный. Подробности аварии пока неизвестны.

Ранее мы писали, что главу УФНС по Пензенской области задержали по делу о злоупотреблении.

Фото: Piter.TV