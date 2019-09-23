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Рэпер Гуф станет новым героем "Холостяка"

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По Instagram гуляет снимок, на котором музыкальный исполнитель позирует в черном фраке.

В сети появился снимок, на котором рэпер Гуф позирует в черном фраке съемочной группе. Снимок опубликован на странице "spletnikiyt" в Instagram.

Пользователи предположили, что музыкальный исполнитель может стать новым героем "Холостяка". На эту мысль их натолкнула алая роза в нагрудном кармане рэпера. Сам Алексей Долматов еще не подтвердил участия рэпера в съемках.

Напомним, что в 2013 году рэпер расстался со своей супругой Айзой Анохиной.

Ранее мы сообщали о том, что Шнуров прокомментировал скандал после концерта в Ростове.

WOW TV, STREAM SHOW, Vaya con Dios

Теги: культура, музыка, рэпер гуф
Категории: Лента новостей, Культура,

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