Рэпер Гуф станет новым героем "Холостяка"

В сети появился снимок, на котором рэпер Гуф позирует в черном фраке съемочной группе. Снимок опубликован на странице "spletnikiyt" в Instagram.
Пользователи предположили, что музыкальный исполнитель может стать новым героем "Холостяка". На эту мысль их натолкнула алая роза в нагрудном кармане рэпера. Сам Алексей Долматов еще не подтвердил участия рэпера в съемках.
Напомним, что в 2013 году рэпер расстался со своей супругой Айзой Анохиной.
Ранее мы сообщали о том, что Шнуров прокомментировал скандал после концерта в Ростове.
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