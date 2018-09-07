Ремонтные работы в школе поселка Ермилово почти завершены

На время затянувшегося ремонта, Ермиловские ученики на бесплатном автобусе ездят учиться в школу города Приморск.

Ремонтные работы в Ермиловской школе приближаются к своему завершающему этапу. По состоянию на сегодняшний день в стенах школы полностью заменены напольние покрытия с утеплителем и отремонтирован пищеблок. Продолжается ремонт спортивного зала. После окончания ремонтных работ планируется закупка нового оборудования для пищеблока, класса информатики и кабинета физики.

Такую задержку директор школы называет плановой. По его словам, контракт на проведение работ был заключен 6 только августа. Согласно контракту срок исполнения работ: 60 календарных дней, а следовательно окончание работ запланировано на конец сентября. Выигравший конкурс подрядчик работает в строгом соответствии с утвержденным графиком, а ход работы контролирует МАУ "Служба заказчика".

В данный момент школьники поселка Ермилово обучаются в Приморской школе. Для удобства детей был организован выделенный бесплатный автобусный рейс на муниципальном автобусе, который довозит учеников до школы в городе, а после окончания уроков - забирает обратно.

Всего на сегодняшний день в Ермиловской школе обучается 33 ребенка. Среди них 12 человек в 1 классе, а 2 человека в 4, а остальные - в старших классах.

Видео: Piter.TV