В Ленобласти завершается ремонт подъезда к Кингисеппу

Мероприятия проходят в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Подъезд к Кингисеппу от федеральной трассы А-180 "Нарва" находится на завершающей стадии ремонта в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

В общей сложности дорожники работают на участке длиной более чем 5 км. На данный момент началась укладка второго слоя нового покрытия. Также специалисты монтируют остановки общественного транспорта

Добавим, что работы проходят с опережением графика на 1 год.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти сформирована комиссия по мобилизации во главе с Александром Дрозденко.

Фото: Правительство Ленобласти