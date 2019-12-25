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В Ленобласти завершается ремонт подъезда к Кингисеппу
Сегодня, 10:11
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В Ленобласти завершается ремонт подъезда к Кингисеппу

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Мероприятия проходят в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Подъезд к Кингисеппу от федеральной трассы А-180 "Нарва" находится на завершающей стадии ремонта в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

В общей сложности дорожники работают на участке длиной более чем 5 км. На данный момент началась укладка второго слоя нового покрытия. Также специалисты монтируют остановки общественного транспорта

Добавим, что работы проходят с опережением графика на 1 год.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти сформирована комиссия по мобилизации во главе с Александром Дрозденко.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: кингисепп, ленинградская область, подъезд, ремонт дорог
Категории: Лента новостей,

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