В Ленобласти завершается ремонт подъезда к Кингисеппу

Подъезд к Кингисеппу от федеральной трассы А-180 "Нарва" находится на завершающей стадии ремонта в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.
В общей сложности дорожники работают на участке длиной более чем 5 км. На данный момент началась укладка второго слоя нового покрытия. Также специалисты монтируют остановки общественного транспорта
Добавим, что работы проходят с опережением графика на 1 год.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти сформирована комиссия по мобилизации во главе с Александром Дрозденко.
Фото: Правительство Ленобласти
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