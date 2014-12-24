На Пискаревском проспекте начались работы по замене дорожного покрытия

В планах восстановление тротуаров, озеленение территории и покрытие проезжей части.

В субботу, 24 июля, на Пискаревском проспекте начался ремонт дороги. Работы реализуют в рамках программы "Безопасные качественные дороги". Из федерального бюджета выделили 688,06 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Ремонт будет состоять из двух этапов. Сначала работы пройдут на территории от Свердловской набережной до Пискаревского проспекта. Затем специалисты займутся участком от Пискаревского путепровода до Муринской дороги. Сдача проекта запланирована на октябрь 2021 года.

Отвечать за ремонт будет организация АО "ВАД". В планах - восстановление тротуаров, озеленение территории и покрытие проезжей части.

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Фото: Piter.tv