Ремонт на Большом Крестовском мосту ограничит движение в Петербурге

СПб ГБУ "Мостотрест" информирует жителей Северной Столицы, что с 3 сентября на Большом Крестовском мосту могут ограничить движение. Причиной тому станут ремонтные работы по замене асфальтобетонного покрытия.

С 00:00 3 сентября по 24:00 9 сентября временно перестанет курсировать транспорт по крайней правой полосе в направлении от улицы Большой Зелениной к Петроградской улице.

Также от Петроградской улицы к Большой Зелениной временно ограничат проезд с 00:00 10 сентября по 24:00 16 сентября.

По внутренним полосам в каждом направлении будет прекращено движение автотранспорта с 00:00 17 сентября по 24:00 22 сентября.

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