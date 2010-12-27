Ремонт эскалатора на станции метро "Академическая" продлится до 30 июля

Для спуска и подъёма пассажиров доступны три эскалатора из четырёх.

Плановый ремонт эскалатора №3 на станции метро "Академическая" продлится до 30 июля 2019 года. Остальные три эскалатора работают, сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

Во время закрытия станции на 11 месяцев заниматься ремонтом эскалатора было невозможно. Он доставлял в подземку рабочих и стройматериалы. Чтобы не задерживать открытие станции для пассажиров, работы выполняют только сейчас.

Такая схема стандартна для всех станций на реконструкции.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что станцию метро "Академическая" открыли после капитального ремонта.

Фото: Pixabay; пресс-служба петербургского метрополитена