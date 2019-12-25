Суд Петербурга арестовал бывшего топ-менеджера Водоканала

Суд арестовал Андрея Поздеева до 25 июля этого года.

Куйбышевский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего директора по капитальному строительству ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" Андрея Поздеева, который подозревается в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он арестован по подозрению в крупном мошенничестве при покупке оборудования для стадиона "Зенит-Арена". Об этом в пятницу, 28 мая, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В среду, 26 мая, бывший сотрудник организации был задержан, однако обвинение ему не предъявили. Так, суд арестовал Поздеева до 25 июля этого года. Кроме того, представитель компании "Фортис" Вадим Ермаков также арестован до 25 июля.

По данным следствия, в 2017 между СПБ ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" и ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" был заключен государственный контракт на выполнение работ по завершению строительства "Приморского парка Победы", а также входной группы с контролем доступа на футбольный стадион "Зенит-Арена". После Вадим Ермаков и ряд других лиц от имени компании "Фортис", а также Поздеев и еще несколько человек из "Водоканала" обеспечили заключение договора на поставку оборудования. Выяснилось, что необходимое оборудование поставлено не было. Вместо него привезли другое, которое выдавали за то, что указано в проектной документации. При исполнении контракта были похищены не менее 4 816 687 рублей бюджетных средств.

Ранее мы писали, что суд Петербурга оштрафовал экс-директора "Красный Бор" и его сообщника за мошенничество.

Фото: Piter.tv