За год в Петербурге планируют отремонтировать 16 дорог к садоводствам

На мероприятия государственной программы развития инженерной и социальной инфраструктуры садоводств будет выделено 199,6 млн рублей.

В 2024 году правительство Петербурга планирует провести ремонт 16-ти дорог, ведущих к садоводствам, общей протяжённостью около 40 км. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на мероприятии, посвященном 75-летию образования коллективных садоводств.

По информации пресс-службы Смольного, градоначальник поздравил дачников и садоводов с юбилейной датой в Доме культуры имени Ленсовета вчера, 19 февраля. Губернатор отметил, что в предыдущем году были отремонтированы семь дорог, ведущих к садоводствам, общей протяженностью более 30 км. В 2024 году правительство также планирует увеличить финансовую поддержку садоводств. На мероприятия государственной программы развития инженерной и социальной инфраструктуры садоводств будет выделено 199,6 млн рублей.

В Смольном также напомнили, что коллективное садоводство и огородничество в СССР возникли в 1930-1940-е годы, а в Ленинграде садоводства стали одними из первых в стране.

Ранее мы сообщили о том, что Международный форум труда стартует в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)