Ремонт участка Приморского проспекта стартует в июне

Работы затронут шестикилометровый участок от Приморского шоссе до Ушаковской набережной.

Летом в Петербурге начнётся масштабный ремонт участка Приморского проспекта в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ)

Работы пройдут на шестикилометровом участке от Приморского шоссе до Ушаковской набережной. Там дорожники уложат асфальт с верхним слоем из щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также обновят бордюрный камень, нанесут разметку термопластиком и обустроят тротуары.

Мероприятия на трассе стартуют уже в июне.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге утвердили график разводки мостов.

Фото: Piter.TV