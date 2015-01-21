Ремонт Невского проспекта намечен на 2025 год

Последний раз главную улицу в Петербурге ремонтировали к Чемпионату мира в 2018 году.

Работы по ремонту Невского проспекта в Петербурге предварительно планируется провести в 2025 году. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург", ссылаясь на комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Последний раз Невский проспект ремонтировали к Чемпионату мира в 2018 году. На это время улицу перекрывали для автомобилей, что вызвало огромную радость у пешеходов. Таким образом, главная туристическая улица превратилась в настоящее общественное пространство. Однако неясно, произойдёт ли то же самое во время нового ремонта.

По данным городского комтранса, движение по Невскому проспекту можно пееркрывать исключительно на время проведения общегородских мероприятий и только по заявкам от организаторов.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ищут место для расположения будущей станции метро "Суворовкая-1".

Фото: Piter.TV