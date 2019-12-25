В КРТИ рассказали о сроках ремонта магистралей Петербурга в 2022 году

В общей сложности будет отремонтировано 75 дорог.

До конца 2022 года в Северной столице будет отремонтировано 75 магистралей, общая протяженность которых составляет более 116 км. Об этом сообщили представители КРТИ города в эфире Центра управления регионом.

Отметим, что дороги были выбраны с учётом пожеланий петербуржцев. Уже известны сроки завершения ряда работ. Например, до 14 октября закончат ремонт Индустриального проспекта и улицы Маршала Захарова, до 31 июля – ремонт улицы Комсомола, до 8 августа – проспект Маршала Блюхера, до 4 сентября – отремонтируют Лиговский проспект, а до 3 августа – Большую Зеленину улицу.

Кроме того, за третий квартал 2022 года пройдёт ремонт Шафировского проспекта, площади Восстания и улиц Потапова, Ярослава Гашека.

Ранее мы сообщили о том, что на станции метро "Театральная" хотят сделать два выхода.

Фото: gov.spb.ru