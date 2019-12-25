Ремонт участка трассы Р-23 в Лужском районе завершен на год раньше запланированного срока

Специалисты заранее подготовили 36 гектаров полосы отвода, улучшили инфраструктурные объекты, построили временные объезды, модернизировали системы связи и электроснабжения, а также установили новые водопропускные трубы.

В Лужском районе Ленинградской области завершился капитальный ремонт участка трассы Р-23 протяженностью 13,3 километра. Работы проходили на отрезке от 97-го километра Большой Ящеры до Мшинской.

Как отметили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", специалисты заранее подготовили 36 гектаров полосы отвода, улучшили инфраструктурные объекты, построили временные объезды, модернизировали системы связи и электроснабжения, а также установили новые водопропускные трубы.

Поверхностный слой дороги на этом участке состоит из пяти компонентов, учитывая особенности болотистой местности. В деревне Сорочкино обустроили пешеходные дорожки общей площадью свыше 6000 квадратных метров, поставили новые автобусные остановки и смонтировали систему освещения. Здесь же установлено 222 дорожных знака и пешеходных перехода, а вдоль дороги протянуто металлическое барьерное ограждение.

Ранее мы сообщили о том, что программа дорожных работ 2024 года в Ленобласти полностью завершена.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"