На реке Волхов будут ходить большие суда

В Ленинградской области продолжаются работы по развитию водного пути реки Волхов. Об этом на встрече с журналистами рассказал председатель комитета по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк.
Основная цель – подготовить реку к движению круизных судов в направлении Великого Новгорода по древнему пути "Из варяг в греки". Для этого проводится расчистка судового хода и устройство круглосуточной навигационной обстановки. Также восстанавливается разводной мост Волховского шлюза.
Председатель Комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк отметил, что для максимального увеличения высоты судового хода устанавливаются навигационные знаки и корректируется навигационная информация на мостах.
Кроме того, на реке убираются камни, которые могут помешать кораблям с низкой палубной надстройкой.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти закупят 450 новых автобусов к началу 2025 года.
Фото: Piter.TV
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