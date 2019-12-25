На реке Волхов будут ходить большие суда

Реку Волхов готовят к навигации больших судов в рамках развития водного пути.

В Ленинградской области продолжаются работы по развитию водного пути реки Волхов. Об этом на встрече с журналистами рассказал председатель комитета по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк.

Основная цель – подготовить реку к движению круизных судов в направлении Великого Новгорода по древнему пути "Из варяг в греки". Для этого проводится расчистка судового хода и устройство круглосуточной навигационной обстановки. Также восстанавливается разводной мост Волховского шлюза.

Председатель Комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк отметил, что для максимального увеличения высоты судового хода устанавливаются навигационные знаки и корректируется навигационная информация на мостах.

Кроме того, на реке убираются камни, которые могут помешать кораблям с низкой палубной надстройкой.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти закупят 450 новых автобусов к началу 2025 года.

Фото: Piter.TV