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Ректора института управления и права Владимира Дежкина судят за уклонение от налогов
Сегодня, 12:58
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lesjasap
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Ректора института управления и права Владимира Дежкина судят за уклонение от налогов

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Мужчина уже не в первый раз попадает в суд из-за денежных разбирательств.

В Смольнинском районном суде приняли к рассмотрению новое уголовное дело в отношении ректора института управления. Фигурантом стал Владимир Дежкин. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Следствие полагает, что преступник, зная о задолженности ВУЗа по НДФЛ в размере 10,9 миллионов рублей, получил из кассы заведения около 9 миллионов рублей наличными. Деньгами представитель организации распорядился по собственному усмотрению.

Ранее Дежкин уже получил административный штраф в двести тысяч за невыплаченную зарплату сотрудникам. Его долг составил около 3,5 миллионов. С исковым заявлением обратилось 36 человек.

Сегодня утром Piter.tv писал о том, что Жителя Кронштадта заподозрили в сексуальном насилии над 11-летним пасынком.
Фото: Piter.tv

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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