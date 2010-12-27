Ректора института управления и права Владимира Дежкина судят за уклонение от налогов

Мужчина уже не в первый раз попадает в суд из-за денежных разбирательств.

В Смольнинском районном суде приняли к рассмотрению новое уголовное дело в отношении ректора института управления. Фигурантом стал Владимир Дежкин. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Следствие полагает, что преступник, зная о задолженности ВУЗа по НДФЛ в размере 10,9 миллионов рублей, получил из кассы заведения около 9 миллионов рублей наличными. Деньгами представитель организации распорядился по собственному усмотрению.

Ранее Дежкин уже получил административный штраф в двести тысяч за невыплаченную зарплату сотрудникам. Его долг составил около 3,5 миллионов. С исковым заявлением обратилось 36 человек.

Сегодня утром Piter.tv писал о том, что Жителя Кронштадта заподозрили в сексуальном насилии над 11-летним пасынком.

Фото: Piter.tv