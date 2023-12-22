Ректор Санкт-Петербургской консерватории рассказал о ремонте исторического здания

Необходимо избежать ситуации, когда после переезда все приходилось доделывать и подчищать, как это было ранее, при переезде в здание на Глинки, 2.

Руководитель Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Алексей Васильев рассказал "Петербургскому дневнику" о скором завершении ремонта исторического здания. По его мнению, реальнее всего ожидать завершение работ к концу текущего года, хотя существуют различные даты. Однако для руководства консерватории важно не только быстрое окончание ремонта, но и его высокое качество. Необходимо избежать ситуации, когда после переезда все приходилось доделывать и подчищать, как это было ранее, при переезде в здание на Глинки, 2.

С другой стороны, отметил Васильев, возникла проблема с музыкальными инструментами. Во время реконструкции их пришлось временно вывезти. За прошедшие годы некоторые из них устарели, другие были списаны. По условиям контракта необходимо получить полностью оборудованные помещения, и это включает в себя музыкальные инструменты.

Из-за санкций ситуация с приобретением новых инструментов усложнилась. Например, концертный рояль "Стейнвей" относится к санкционным предметам, и мы очень внимательно следим за развитием событий. Будем рады, если новые инструменты появятся хотя бы в концертном зале Глазунова и в большом зале Рубинштейна, где мы проводим оперные и балетные представления.

Перед руководством консерватории стоит сложная задача по сохранению исторического облика зала, хотя полностью вернуться к оригинальному виду уже невозможно. Прежде всего, необходимо сохранить функциональность зала и значительно улучшить его акустические свойства, отметил руководитель. Также он подчеркнул, что специалисты провели большую работу, но оценить результаты возможно будет только на практике.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге Филармония отметит 200-летие премьеры Торжественной мессы Бетховена.

Фото: Правительство Петербурга