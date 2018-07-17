Ректор СПбГУП призвал не выдавать дипломы непривитым выпускникам

На 16 августа в вузе вакцину от коронавируса сделали 85 процентов студентов и 76 процентов сотрудников.

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов стремится получить статус "COVID-free зоны", в связи с чем просит всех студентов привиться от коронавируса. Невакцинированных "отказников" ректор Александр Запесоцкий назвал "ковид-диссидентами". По его мнению, такие люди не должны получить диплом о высшем образовании. Об этом сообщили на канале "78.ru".

В пресс-службе университета отметили, что на 16 августа от инфекции привились 85 процентов студентов и 76 процентов сотрудников. Отказались вакцинироваться 9 процентов студентов, медицинских показаний для отказа от прививки они не имеют. Среди преподавательского состава не решился на вакцинацию только один профессор.

Администрация вуза попробует получить разрешение Роспотребнадзора о проведении очных занятий. "Отказники" продолжат учиться в дистанционном формате.

Ранее на Piter.tv сообщили, что новый учебный год в школах РФ начнется в очном режиме.

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