Смольный утвердил проект реконструкции двух улиц в Колпинском районе

Работы затронут Совхозный проспект и Загородную улицу.

В Колпинском районе Северной столицы пройдёт реконструкция двух улиц. Проект утвердили в ходе рабочего заседания губернатора Александра Беглова с членами правительства. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Так, работы затронут Совхозный проспект и Загородную улицу: в первом случае на участке длиной 920 м будет создана двухполосная дорога для общественного транспорта, проложены тротуары и установлены шумозащитные экраны. На участке Загородной улицы между проектируемыми улицами Георгия Водопьянова и Василия Кудрявцева появится четырёхполосная трасса. Там же будет обустроены тротуары и велодорожка.

По совам губернатора Петербурга Александра Беглова, мероприятия будут проходить в рамках модернизации городских дорожных сетей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной протянется новая улица.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)