В Петербурге от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной протянется новая улица

Новый объект усилит транспортную доступность жилых кварталов Невского района, которые продолжают активно развиваться.

В Невском районе Северной столицы на участке от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной построят новую магистраль. Соответствующее решение было принято в ходе рабочего совещания губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства, информирует пресс-служба Смольного.

Земельный участок под строительство будет арендован. Будущему инвестору поручат создать четырехполосную улицу, снабдив её тротуаром и освещением, и передать объект в собственность города на безвозмездной основе.

По словам градоначальника, новый объект усилит транспортную доступность жилых кварталов Невского района, которые продолжают активно развиваться.

Ранее мы сообщили о том, что садоводческим некоммерческим товариществам предоставят субсидии в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)