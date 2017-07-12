Реконструкция терминально-логистического центра завершена в Петербурге

Работы стартовали в 2018 году.

В четверг, 24 августа, в пресс-службе ОЖД рассказали, что терминально-логистический центр Петербург — Финляндский открылся. Завершена реконструкция, которая стартовала в 2018 году.

На объекте обновили парк контейнерных перегружателей, построили клиентский модуль и пункт сервисного обслуживания. Появились и контейнерные площадки.

Кроме того, в сообщении отмечается, что ТЛЦ оборудовали автоматизированной системой управления – она регистрирует и пропускает приехавшие транспортные средства.

Ранее на Piter.TV: новую модель электропоезда "Иволга" представили в Петербурге.

Фото: ОЖД