В 2024 году в Петербурге пройдёт реконструкция двух фонтанов

Два ордера для обеспечения работ по реконструкции уже выдала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга.

Инженерные коммуникации заменят в этом году для фонтана "Мостик" на Большой Московской улице и для фонтана в сквере по набережной реки Фонтанки, 160. Два ордера для обеспечения работ по реконструкции уже выдала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга.

Заказчиком в обоих проектах выступает ГУП "Водоканал". Отмечается, что для реконструкции "Мостика" проложат более 180 м труб и электрокабеля. Общая площадь работ составит почти 300 кв.м. Подрядчик обязан сохранить 56 кустов сирени и один клён, находящихся в зоне ордера. Восстановить благоустройство нужно до 14 октября 2024 года.

Площадь работ по реконструкции фонтана в сквере по набережной Фонтанки составит чуть более 300 кв.м. Он был сооружён в 1999 году и на момент инженерно-геологических изысканий в 2021 году был признан не действующим. Работы по раскопке траншеи проведут одноковшевым экскаватором. Полное восстановление благоустройства запланировано на 30 августа 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что ограничение движения по набережной Фонтанки продлится до середины октября.

Фото: пресс-служба ГАТИ