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"Победа" запускает прямые рейсы из Петербурга в Самарканд
Сегодня, 15:55
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"Победа" запускает прямые рейсы из Петербурга в Самарканд

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Для перевозки пассажиров планируется использовать самолеты модели Boeing 737-800.

Авиакомпания "Победа" начнет регулярные пассажирские рейсы между Санкт-Петербургом и Самаркандом с 16 февраля. Информация об этом поступила из источников Uzbekistan Airports.

Ожидается, что рейсы будут выполняться один раз в неделю, по пятницам. Для перевозки пассажиров планируется использовать самолеты модели Boeing 737-800.

В настоящее время авиакомпания "Победа" уже осуществляет полёты между Москвой и Самаркандом.

Ранее мы сообщили, что в аэропорт Петербурга вернулся вылетевший в Мурманск борт Smartavia.

Фото: Piter.TV

Теги: авиакомпания победа, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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