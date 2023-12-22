"Победа" запускает прямые рейсы из Петербурга в Самарканд

Для перевозки пассажиров планируется использовать самолеты модели Boeing 737-800.

Авиакомпания "Победа" начнет регулярные пассажирские рейсы между Санкт-Петербургом и Самаркандом с 16 февраля. Информация об этом поступила из источников Uzbekistan Airports.

Ожидается, что рейсы будут выполняться один раз в неделю, по пятницам. Для перевозки пассажиров планируется использовать самолеты модели Boeing 737-800.

В настоящее время авиакомпания "Победа" уже осуществляет полёты между Москвой и Самаркандом.

Ранее мы сообщили, что в аэропорт Петербурга вернулся вылетевший в Мурманск борт Smartavia.

Фото: Piter.TV