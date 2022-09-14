Из Челябинска в Петербург запущены дополнительные рейсы

Самолёты будут вылетать в город на Неве по вторникам и четвергам.

Компания "Смартавиа" запустила дополнительные вечерние рейсы из Челябинска в Петербург. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Курчатов".

Самолёты будут вылетать в город на Неве по вторникам и четвергам. Пассажиры вылетают из Челябинска 21:45 и Обратный рейс до южноуральской столицы стартует в 16:05 и прибывает в 21:00.

Кроме того, у "Смартавиа" сохраняются рейсы по летнему расписанию, которые следуют из Челябинска с 8:00 и прилетают в Петербург в 9:00. Вылет из Петербурга происходит 2:25, в челябинском аэропорту самолёт приземляется в 7:20.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково в субботу приземлился первый с 2019 года рейс из Шанхая.

Фото: Piter.TV