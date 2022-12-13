С 19 марта из Пулково в Азербайджан запустят 2 новый рейса

Летом рейсы будут осуществлять сразу 3 авиакомпании.

С воскресенья, 19 марта, в азербайджанские города Гянджу и Баку запустят прямые рейсы из Пулково. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани Петербурга.

Самолёты авиакомпании Azerbaijan Airlines в Гянджу будут улетать 1 раз в неделю по воскресеньям. Населённый пункт считается крупным промышленным центром восточной страны.

Рейсы в Баку на лайнере Airbus A319 будет осуществлять авиакомпания "Россия". Они будут вылетать дважды в неделю, по вторникам и пятницам.

Добавим, что летом рейсы будут осуществлять 3 авиакомпании: Azerbaijan Airlines, Utair и "Россия" по двум направлениям. Всего будет 12 рейсов в неделю.

Ранее мы сообщили о том, что летом до аэропорта Пулково запустят новые автобусы.

Фото: Piter.TV