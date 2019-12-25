Компания iFly запускает прямые рейсы из Петербурга в Хургаду

Также планируется открыть авиасообщение напрямую с Сочи.

Авиакомпанией iFly были организованы новые рейсы из петербургского аэропорта "Пулково" до египетского курорта Хугарда. В конце недели, с 23 июня, планируется запустить и прямое авиасообщение с Сочи. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В Хургаду смогут отправиться туристы, которые приобрели билеты в составе десятидневных путевок. Желающие отдохнуть в Сочи смогут вылететь на российский курорт по вторникам в 14:55 и по субботам в 16:15. Оба направления будут обслуживаться самолетами Airbus А330.

Добавим, что на рейсы доступны билеты категорий "Промо", "Плюс" или "Премиум".

Ранее мы сообщили о том, что "Аэрофлот" увеличит количество рейсов из Петербурга во Владивосток.

Фото: Piter.TV