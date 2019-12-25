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Компания iFly запускает прямые рейсы из Петербурга в Хургаду
Сегодня, 12:01
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Компания iFly запускает прямые рейсы из Петербурга в Хургаду

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Также планируется открыть авиасообщение напрямую с Сочи.

Авиакомпанией iFly были организованы новые рейсы из петербургского аэропорта "Пулково" до египетского курорта Хугарда. В конце недели, с 23 июня, планируется запустить и прямое авиасообщение с Сочи. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани. 

В Хургаду смогут отправиться туристы, которые приобрели билеты в составе десятидневных путевок. Желающие отдохнуть в Сочи смогут вылететь на российский курорт по вторникам в 14:55 и по субботам в 16:15. Оба направления будут обслуживаться самолетами  Airbus А330.

Добавим, что на рейсы доступны билеты категорий "Промо", "Плюс" или "Премиум".

Ранее мы сообщили о том, что "Аэрофлот" увеличит количество рейсов из Петербурга во Владивосток.

Фото: Piter.TV

Теги: авиакомпания, египет, санкт-петербург, хургада
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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