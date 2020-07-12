Авиакомпания "Россия" увеличит число рейсов из Петербурга в Красноярск со 2 октября

Большая часть рейсов назначены на вечер: по утрам в путь отправляются дополнительные самолёты.

Со 2 октября 2023 года авиакомпания "Россия" добавит новый рейс на направление Санкт-Петербург — Красноярск, учитывая повышенный спрос и расширение географии полётов. Об этом рассказала пресс-служба перевозчика.

Пассажиров будут перевозить на "Эирбас 319" по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Рейсы будут осуществляться дважды в день, пассажировместимость лайнеров составит 128 человек. Кроме того, по вторникам, пятницам и субботам 1 раз в день будет вылетать лайнер увеличенной пассажировместимости, в который поместится 158 человек.

Большая часть рейсов назначены на вечер: по утрам в путь отправляются дополнительные самолёты. Таким образом, у путешественников есть возможность выбрать оптимальное время отправления.

Ранее мы сообщили о том, что из Петербурга в Тель-Авив запустят рейс с 3 ноября.

Фото: Piter.TV