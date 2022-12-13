Запуск прямого рейса из Петербурга в Тегеран ожидается этим летом

На данный момент между Тегераном и Москвой существует 11 авиарейсов.

В начале июня 2023 года планируется запуск прямого рейса Петербург - Тегеран. Об этом журналистам сообщил замминистра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян на форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum".

Руководитель ведомства подчеркнул, что с лета российские туристы смогут спокойно посещать Иран.

На данный момент между Тегераном и Москвой существует 11 авиарейсов.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково отменили сразу 6 рейсов 19 мая.

Фото: Piter.TV