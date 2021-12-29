Рейс из Петербурга в Нур-Султан перенесли на завтра

Все рейсы Air Astana отменены до 14:00 7 января.

Жители Петербурга уже вторые сутки ждут вылета в Нур-Султан. Пассажиры планировали отправиться в путь еще вчера, но взлет несколько раз переносили. Причина задержки - массовые беспорядки в Казахстане.

Кроме того, задержался на шесть часов и рейс в Москву. Он должен был отправиться в 11 утра, но взлетел лишь в 17:35. Связана задержка с поздним прибытием судна в аэропорт.

В Пулково ждут отправления пассажиры не только в столицу. Опаздывают рейсы в Иркутск, Сочи, Воронеж, Брянск и Волгоград.

Ранее на Piter.tv сообщили, что рейс из Пулково в Нур-Султан вновь перенесли.

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