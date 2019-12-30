Рейс из Петербурга в Мурманск вернулся в "Пулково" из-за снега

В Мурманске бушует метель.

Экипаж рейса Санкт-Петербург-Мурманск принял решение вернуться в "Пулково" и приземлиться на запасной аэродром 26 января, сообщает сервис flightradar.

Аэродром Мурманска сообщил о непростых погодных условиях: бушует метель, а порывы ветра достигают 24 метров в секунду. Почти неделю назад, 22 января, аэропорт Мурманска перестал принимать рейсы, тогда самолету тоже пришлось вернуться в "Пулково"

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