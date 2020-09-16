Рейды ветеринарной службы выявили 35 кг опасного мяса в торговых точках Ленобласти

35 килограммов потенциально опасной мясной продукции изолировали сотрудники Управления ветеринарии Ленинградской области в результате проверочных рейдов. Специалисты ведомства проверили торговые точки Всеволожского и Тосненского районов и пресекли продажу мясной и колбасной продукции, на которую продавцы не смогли предоставить ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение товара.
Вся несертифицированная продукция была удалена из оборота, денатурирована и отправлена на изолированное хранение с целью дальнейшего уничтожения. Подобные рейды проводятся регулярно во всех районах Ленобласти для поддержания эпизоотического благополучия региона.
Ранее в Ленобласти пресекли незаконную торговлю курами.
Фото: ВКонтакте/Управление ветеринарии Ленинградской области
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