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Рейды ветеринарной службы выявили 35 кг опасного мяса в торговых точках Ленобласти
Сегодня, 18:57
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Рейды ветеринарной службы выявили 35 кг опасного мяса в торговых точках Ленобласти

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Мясная продукция без соответствующих сертификатов и документов была обнаружена в магазинах Всеволожского и Тосненского районов.

35 килограммов потенциально опасной мясной продукции изолировали сотрудники Управления ветеринарии Ленинградской области в результате проверочных рейдов. Специалисты ведомства проверили торговые точки Всеволожского и Тосненского районов и пресекли продажу мясной и колбасной продукции, на которую продавцы не смогли предоставить ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение товара. 

Вся несертифицированная продукция была удалена из оборота, денатурирована и отправлена на изолированное хранение с целью дальнейшего уничтожения. Подобные рейды проводятся регулярно во всех районах Ленобласти для поддержания эпизоотического благополучия региона.

Ранее в Ленобласти пресекли незаконную торговлю курами.

Фото: ВКонтакте/Управление ветеринарии Ленинградской области

Теги: ленобласть, опасное мясо, рейды госветслужба47, управление ветеринарии
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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