Регионы купили первые баки для раздельного сбора по субсидии правительства. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на главу РЭО Дениса Буцаева. Известно, что финансирование в размере 1 млрд рублей поступило в 46 субъектов по стране. Расходование целевых средств контролирует Российский экологический оператор.
Большинство субъектов, в которые направили средства по субсидии, уже приступили к процессу закупки контейнеров. Шесть регионов — Калининградская, Брянская и Пензенская области, Башкортостан, Кабардино-Балкария и Красноярский край.
Денис Буцаев, глава РЭО
В ноябре новые мусорные баки поступят в 16 российских регионов, в декабре — в остальные. Первые 60 контейнеров поставили Брянской области, Башкирии и Калининграду. Ранее местные чиновники самостоятельно закупили баки, поэтому получат субсидии на возмещение средств. В 8 регионах фиксируется риск несвоевременного проведения всех процедур. В РЭО подготовили субъекта рекомендации по недопущению такой ситуации.
Сроки снижения тарифа на вывоз отходов назвали в России.
Фото: Piter.tv
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