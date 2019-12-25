Денис Буцаев раскрыл подробности о выделенных средствах регионам на поставки новых мусорных контейнеров.

Регионы купили первые баки для раздельного сбора по субсидии правительства. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на главу РЭО Дениса Буцаева. Известно, что финансирование в размере 1 млрд рублей поступило в 46 субъектов по стране. Расходование целевых средств контролирует Российский экологический оператор.

Большинство субъектов, в которые направили средства по субсидии, уже приступили к процессу закупки контейнеров. Шесть регионов — Калининградская, Брянская и Пензенская области, Башкортостан, Кабардино-Балкария и Красноярский край. Денис Буцаев, глава РЭО

В ноябре новые мусорные баки поступят в 16 российских регионов, в декабре — в остальные. Первые 60 контейнеров поставили Брянской области, Башкирии и Калининграду. Ранее местные чиновники самостоятельно закупили баки, поэтому получат субсидии на возмещение средств. В 8 регионах фиксируется риск несвоевременного проведения всех процедур. В РЭО подготовили субъекта рекомендации по недопущению такой ситуации.

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Фото: Piter.tv