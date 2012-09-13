Редакция ФАН заявила о блокировке выдачи ссылок в сервисе Google.News

Федеральное агентство новостей прекратило выдачу ссылок в сервисе Google Новости без причины.

Федеральное агенство новостей сообщило, что новостной агрегатор Google Новости не выдает ссылок на все публикации издания. Сотрудники ФАН намерены обратиться в суд, об этом сообщает "Политэксперт".

Редакция ФАН рассказала, что новостное агенство заблокировали без каких-либо объяснений. Кроме того, из Google News уничтожен весь архив публикаций. Также сотрудники уверенны, что прекращение доступа к публикациям ФАН является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США.

Представитель ФАН заявил, что редакция планирует обратиться в суд с иском к российскому представительству компании Google. Известно, что в настоящее время крупная компания Google не отвечает на претензии редакции.