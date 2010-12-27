Сергей Крикалев поздравил Беглова от лица почетных граждан

Космонавт поздравил губернатора со вступлением в должность

Сергей Крикалев поздравил Беглова с новой должностью и отметил, что приятным для него моментом оказалось уделение внимания промышленному развитию города в губернаторской программе.

"Петербург – это особенный город, это и научная столица, и промышленная", – сказал Крикалев.

По его мнению, такая программа поможет преодолеть экономический спад, изменить условия работы и жизни жителей города. Грядущую работу Беглова почетный гражданин Петербурга назвал непростой задачей.

"Жители выразили вам поддержку, более 60% проголосовавших. Выразили, доверяя вашему предыдущему опыту", – отметил он.

Космонавт пожелал губернатору успехов и заверил, что почетные граждане также готовы оказать ему поддержку.

Ранее мы писали о том, что Беглов официально вступил в должность губернатора Петербурга.

Фото: Лубянка/ ВК