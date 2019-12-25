Ребенок застрял на железнодорожном мосту через реку Тосно

10-летний мальчик провалился между прутьев настила во время прогулки по ж/д мосту в Тосно.

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области рассказала об инциденте, произошедшем накануне, 16 июня вечером, на железнодорожном мосту через реку Тосно. Ребенок 2011 года рождения, оказавшись на мосту, провалился одной ногой между прутьями лестницы, используемой в качестве горизонтального настила для пешеходов. Вытащить ногу самостоятельно у него не получилось и пришлось вызывать спасателей.

На место прибыли спасатели из Тосно. Прутья были расширены при помощи гидравлического инструмента, ребенок передан родителям.

Ранее 10-летний мальчик на самокате попал под машину в Ленобласти.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области в соцсети ВКонтакте