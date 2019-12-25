В Петербурге ребёнка с инвалидностью обеспечат лечебным питанием по иску прокурора. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратура Красногвардейского района установила, что сын обратившейся женщины страдает редким заболеванием и по жизненным показаниям нуждается в систематическом применении специализированного лечебного питания, которым несовершеннолетний своевременно и в полном объёме не обеспечивался.
В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление о возложении на региональный комитет здравоохранения обязанности обеспечить ребенка специализированными продуктами. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Ранее прокуратура Тихвина защитила права ребёнка-инвалида.
Фото: Piter.tv
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