Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

В Петербурге ребёнка с инвалидностью обеспечат лечебным питанием по иску прокурора. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура Красногвардейского района установила, что сын обратившейся женщины страдает редким заболеванием и по жизненным показаниям нуждается в систематическом применении специализированного лечебного питания, которым несовершеннолетний своевременно и в полном объёме не обеспечивался.

В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление о возложении на региональный комитет здравоохранения обязанности обеспечить ребенка специализированными продуктами. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Ранее прокуратура Тихвина защитила права ребёнка-инвалида.

Фото: Piter.tv