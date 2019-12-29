В Петербурге подсчитали реальное количество жителей города

В 2020-м году россиян также ждет перепись населения.

Председатель комитета по труду и занятости назвал цифру реального количества жителей Петербурга. Она оказалась на 32% выше, чем было указано в данных Росстата, сообщил "Петербургский дневник".

На данный момент в Северной столице проживает более 7 млн 90 тыс. человек. Также расхождения нашли в данных с количеством жителей Ленобласти. По статистике Росстата, население области составляет 1,9 человек, в то время как в комитете заявили о 3,2 млн жителях. Около 440 тыс. из них периодически приезжают в город.

Аналитики комитета по труду и занятости населения отметили, что больше всего трудовых мигрантов приезжает из Узбекистана, Белоруссии и Украины.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Смольном рассказали об уровне безработицы в Петербурге.

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