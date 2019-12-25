Развлекательные парки Петербурга рассказали, как выживают в условиях ограничений

С 8 августа возобновили работу парки под открытым небом, однако с ограничениями.

Представители парков развлечений Петербурга в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" рассказали, как переживают период пандемии.

Рынок развлечений медленно, но верно оживает: с 8 августа в городе возобновили работу развлекательные парки под открытым небом. Однако посетителей пускают только в СИЗ, которые разрешено снять непосредственно на аттракционах. Сами сотрудники Сотрудники огорожены от посетителей защитным экранов. Также ограничено количество посетителей.

Учитывая, что сезон начался с четырехмесячным опозданием, "отбить" потери до конца сезона вряд ли представится возможность хотя бы потому, что осталось полтора месяца. Это касается только открытых парков, поэтому сезон для крытых парков еще впереди. Официально они закрыты, но некоторые получили разрешения как спортивно-оздоровительные объекты: запрет на работу таких объектов был снят в июле.

Представитель одного из парка развлечений рассказал, что компания приняла решение провести продажу билетов и абонементов, то есть у парка были минимальные средства на содержание комплекса и на выполнение требований Роспотребнадзора. Отмечается, что парки обязаны ограничить число посетителей и пускать лишь половину от максимально возможного количества гостей. Кроме того, комплексам пришлось снизить цены на 20-30%.

Участники рынка не надеются на скорое восстановление отрасли. Возможно, восстановиться получится только к марту следующего года.

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