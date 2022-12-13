Движение в районе развязки КАД с парашютной улицей ограничат на неделю

Перекрывать путь для автомобилей будут по первой полосе внутреннего кольца КАД, а также по первой и второй полосам внешнего кольца КАД.

В период со 2 по 9 июня у развязки КАД с Парашютной улицей будет ограничена пропускная способность. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Перекрытие будет действовать на 12-ом км трассы на первой полосе внутреннего кольца КАД, а также на первой и второй полосах внешнего кольца КАД. На данном участке дороге 6 полос, по 3 в каждом направлении.

В задачи подрядчика АО "АБЗ-Дорстрой" будет входит ремонт нижнего слоя дорожной одежды, укладка армирующей стальной сетки, а также ремонт верхнего слоя асфальта и дорожной разметки.

Ранее мы сообщили о том, что участок КАД между ЗСД и Приморским шоссе будут перекрывать 4 ночи подряд.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"