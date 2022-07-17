Расположение нескольких остановок изменили в Петербурге

Также некоторые остановки получили статус "по требованию".

С понедельника, 4 декабря ряд автобусных остановок в Северной столице районах Петербурга изменили расположение и статус. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

В частности, остановки "Улица Литке" (маршруты № 2Кр, 3Кр и 101 в направлении Кронштадтского шоссе), "Шушарская дорога" и "Витебский проспект, 109" (маршруты № 196, 299 и 388) будут считаться остановками "по требованию".

Также для маршрутов № 325, 364, 367, 390 и 392 поменялся порядок остановок на "Привокзальной площади" при движении в направлении Комсомольского канала. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться у дома № 15 по Октябрьской улице. При движении в сторону Соборной улицы, остановка теперь будет находиться со стороны железной дороги.

Кроме того, новая остановка "Улица Веры Слуцкой, 46" появилась у автобуса № 390 при движении к Пролетарской улице.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге завершился второй этап ремонта трамвайных путей на улице Академика Лебедева.

Фото: Piter.TV