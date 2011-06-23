На Южном шоссе неизвестный распылил мужчине в лицо газовый баллончик и ограбил

Ущерб составил 66 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

В ночь на понедельник, 18 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о том, что у дома №51 по Южному шоссе неизвестный избил молодого человека, забрал телефон и кошелёк. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию обратился 20-летний гражданин одной из сопредельных республик, заявив, что в 0:10 по указанному адресу неизвестный преступник распылил ему в лицо газовый баллончик, избил и совершил хищение мобильного телефона, кошелька с 25 тыс. рублей, затем и с места происшествия скрылся.

Сумма материального ущерба составила 66 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный с невидимым пистолетом ограбил салон оптики на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV