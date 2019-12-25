Раскрыты размеры штрафов за отмену туров на курорты Краснодарского края

Россиянам рассказали, какие штрафы предполагаются за отмену бронирования тура на Кубань после введения региональными властями некоторых ограничений. Информация об этом появилась на портале Tourdom.
В сообщении говорится, что у туроператоров пока нет единого решения по данному вопросу. Например, оператор "Библио-Глобус" выставляет за отмену путевки штраф в размере 500 рублей. Отмечается, что данное правило действует, если до заезда осталось 22 или более суток. Вернуть деньги обещают в течение 60 рабочих дней.
В "Интуристе" на туристов-отказников возлагают сумму, которую выставит отель.
Отмечается, что есть случаи, когда за отказ от поездки в регион штраф может составить почти 100% от стоимости самой поездки.
Ранее мы писали, что в Петербурге за год число самозанятых увеличилось на 64 тысячи человек.
Фото: pixabay
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